Takipsizlik verilen eski binbaşı patates hattı kullanmış

Jandarma Binbaşı olarak görev yapmakta iken ihraç edilen ve tutuklanıp takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılan eski binbaşı Ö.Ç, Ankara Cumhuryiet Başsavcılığınca yapılan tahkikat neticesinde 9 yıl oyunca patates hat kullandığı ortaya çıktı.

Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre: Askeri birimlerde görev alan FETÖ mensubu şüpheliler, kendilerini gizlemek amacıyla birçok yönteme başvurdukları ortaya çıktı. Bunlardan birisi de, daha öne FETÖ şüphesiyle tutuklanmasının ardından hakkında delil bulunmadığından takipsizlik kararı verilen eski binbaşı Ö.Ç.

Eski Binbaşı Ö.Ç, Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem Hizmetler Yapılanması bünyesinde 2007-2016 yılları arasında çoğunlukla başkasına adına kayıtlı operasonel GSM hat kullandığı iddia edildi.

İddianameye göre sorgusunda itirafçı olan eski binbaşı Ö.Ç, bir dönem operasyonel hat (patates hattı) kullandığını itiraf etti.