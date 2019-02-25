Takipsizlik verilen eski binbaşı patates hattı kullanmış
|25 Şubat 2019 08:50
|Yazdır
Jandarma Binbaşı olarak görev yapmakta iken ihraç edilen ve tutuklanıp takipsizlik kararı verilerek serbest bırakılan eski binbaşı Ö.Ç, Ankara Cumhuryiet Başsavcılığınca yapılan tahkikat neticesinde 9 yıl oyunca patates hat kullandığı ortaya çıktı.
Adli birimlerden elde edilen bilgilere göre: Askeri birimlerde görev alan FETÖ mensubu şüpheliler, kendilerini gizlemek amacıyla birçok yönteme başvurdukları ortaya çıktı. Bunlardan birisi de, daha öne FETÖ şüphesiyle tutuklanmasının ardından hakkında delil bulunmadığından takipsizlik kararı verilen eski binbaşı Ö.Ç.
Eski Binbaşı Ö.Ç, Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem Hizmetler Yapılanması bünyesinde 2007-2016 yılları arasında çoğunlukla başkasına adına kayıtlı operasonel GSM hat kullandığı iddia edildi.
İddianameye göre sorgusunda itirafçı olan eski binbaşı Ö.Ç, bir dönem operasyonel hat (patates hattı) kullandığını itiraf etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 10:05
|Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
25 Şubat 2019 09:58
|Adana'da FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 18 askere gözaltı
25 Şubat 2019 09:10
|ASELSAN'da fişlemeleri FETÖ kriptoları yapmış
25 Şubat 2019 07:30
|Pilot ihtiyacı için ek tedbirler alındı
25 Şubat 2019 07:10
|PKK, kadın teröristleri motivasyon için kullanıyor
24 Şubat 2019 20:40
|Teröristlerin tuzakladığı bomba bulunarak imha edildi
24 Şubat 2019 20:36
|Cuntacı eski tuğgeneral 'darbe toplantısı'nı inkar etti
24 Şubat 2019 17:43
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı
24 Şubat 2019 13:59
|'Tek tek ötüyorlar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız'
24 Şubat 2019 12:38