BDDK verilerine göre vatandaş kredi borcuna sadık

Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre her 100 TL'lik borcun 82 TL'si şirketlere ait, 18 TL'si ise vatandaşlara ait. BDDK verileri, ekonomik kriz sonrasında borç konusunda vatandaşların daha duyarlı olduğunu gösterdi. Yapılan araştırmalara göre vatandaşların kredi notu oldukça yüksek.

Bu durum, vatandaşın keyfi borç altına girmediği, kredi almak zorunda kaldığı durumlarda ise, borcunu ödeme konusunda şirketlere oranlara daha duyarlı olduğunu ortaya çıkardı.