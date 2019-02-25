Adana'da FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 18 askere gözaltı
Örgütün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde 15'i muvazzaf 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi
|25 Şubat 2019 09:10
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Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 askerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekip, 12 ilde aralarında binbaşı, üsteğmen ve teğmen rütbeli subayların da bulunduğu 15'i muvazzaf 18 askerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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