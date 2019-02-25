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10 milyon liralık ihanet! 'Haremdeki cariye gibiyim'

Uluslararası bir şirketin Türkiye enerji direktörü olan O.T.'nin, 31 yıllık eşi Ş.T. boşanma davası açtı. Ş.T. davanın nedenini şöyle açıkladı: Şirkette birçok kadınla ilişkisi vardı. Haremindeki cariye gibiydim
 25 Şubat 2019 09:39
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10 milyon liralık ihanet! 'Haremdeki cariye gibiyim'

Uluslararası bir şirketin Türkiye enerji direktörü olan O.T.'ye 31 yıllık eşi Ş.T. zina, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz hayat sürme ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla 10 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre davacı Ş.T. ile O.T. 31 yıllık evliydi ve bir çocukları vardı. Ş.T.'nin iddiasına göre O.T., çalıştığı şirkette bazı kadınlarla kendisini aldattı.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER...

Dava dosyasında, O.T.'nin aynı anda 2-3 evlilik dışı ilişkiyi bir arada yürüttüğü ileri sürüldü. Bu kadınlardan birinin de asistanı A.Ş. olduğu iddiasına yer verildi. Ş.T., eşinin A.Ş.'yle imam nikahı yaptıklarını bizzat A.Ş.'den öğrendiğini belirtti. Yıllardır tanıdığı A.Ş.'yi evinde bile ağırladığını aktaran Ş.T., yine aynı şirkette çalışan H.S. ve R. ve E. isimli kadınların da kocasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Asistan A.Ş., bir önceki asistan S.'nin de O.T. ile ilişki yaşadığını söyledi. Ş.T., son olarak yakın arkadaşından, kocasının sigortacı H.Y. isimli evli kadınla ilişki halinde olduğunu öğrenince boşanma kararı aldı.

300 BİN TL MAAŞ...

Avukatı, Şebnem Tezel'in boşanma dilekçesinde özetle şunları yazdı: "Davalı eş, müvekkilime adeta haremindeki cariyelerden biri gibi davranmıştır. Tamamıyla kendisi için yaşamış, müvekkilime kölesi gibi muamele etmiştir. Müvekkilim, 30 yıllık evlilik hayatında bir kez dahi olsun eşinin işyerine gidememiştir. Zira eşi, işyerine gelmesini yasaklanmıştır. Bu yasağın nedeni ise yıllardır çalıştığı şirkette himayesinde çalışan kadınlarla evlilik dışı ilişkilerinin ortaya çıkmasını önlemek olduğu bugün anlaşılabilmektedir. 300 bin lira maaş aldığı ve Türk bankalarında yaklaşık 20 milyon lira hesabı olduğu bilinen davalı, 2 milyon dolarlık bir ev almış ve sadece sinema sistemine 100 bin dolar harcamıştır. Müvekkilimiz için aylık 30 bin lira yoksulluk nafakası ile 5 milyon lira maddi ve 5 milyon lira manevi olmak üzere 10 milyon lira tazminat istiyoruz" dedi.
Sabah
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