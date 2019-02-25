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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 25 Şubat 2019 10:03
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3160 5,3180
Avro 6,0360 6,0380
Sterlin 6,9340 6,9690
ANKARA
ABD Doları 5,2950 5,3450
Avro 5,9950 6,0550
Sterlin 6,8730 7,0100
Anadolu Ajansı
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