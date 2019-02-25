Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ankara'da YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) raylarındaki kabloları çaldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı
|25 Şubat 2019 10:04
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Sincan'da devriye gezen polis ekipleri, Ahi Evran Caddesi 239. Sokakta yol kenarına kesilmiş şekilde bırakılmış kabloları fark etti. İnceleme yapan polis ekiplerinin yanına gelen Murat A. kabloların kendisine ait olduğunu öne sürdü.
Ekiplerin kabloları nereden aldığını sorduğu şüpheli, üzerinde TCDD amblemi bulunan kabloları YHT raylarından kestiğini itiraf etti.
Zanlı Murat A. gözaltına alınırken, her biri yaklaşık ikişer metrelik uzunlukta kesilmiş 35 metre kabloya el konuldu.
Emniyete götürülen zanlının işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|SGK Başkanı'ndan 'son tarih' açıklaması
25 Şubat 2019 10:22
|Konya'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25 Şubat 2019 10:20
|'Sahte albay' yerleştikleri otelde sekreterine cinsel saldırıdan tutuklandı
25 Şubat 2019 10:10
|Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
25 Şubat 2019 10:06
|Ucuza dolar hayali dolandırıcılıkla bitti
25 Şubat 2019 09:58
|10 milyon liralık ihanet! 'Haremdeki cariye gibiyim'
25 Şubat 2019 09:39
|Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler
25 Şubat 2019 09:37
|Başkent'te silahlı soyguna market çalışanı da yardım etmiş
25 Şubat 2019 06:10
|Antalya'da ambulansın çarptığı yaya öldü
24 Şubat 2019 22:51
|İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
24 Şubat 2019 22:01