Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BES'TE, 45 YAŞIN BAZ ALINDIĞI TARİH DEĞİŞTİ Yayımlanan KBS duyurusuna göre, 27 Aralık 2018 tarihi itibariyle, BES'e dahil edilmesi gerekirken sehven 1/4/2017 tarihi baz alındığı için sisteme dahil edilmeyenler, BES'e dahil edildi.