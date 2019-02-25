Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı
|25 Şubat 2019 10:05
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