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Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı
 25 Şubat 2019 10:05
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Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı
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