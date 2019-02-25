'Sahte albay' yerleştikleri otelde sekreterine cinsel saldırıdan tutuklandı
|25 Şubat 2019 10:10
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Amasya'ya gelen Pehlül Akbıyık, yanında sekreteri olduğunu belirttiği H.E. ile otele yerleşti. Alkol alan Pehlül Akbıyık, cinsel saldırıda bulunmak istediği öne sürülen H.E.'yi zorla alıkoymaya çalıştı. H.E.'nin ihbarı üzerine otele gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada polis kokartı, polis ve basın kimlikleri, kaşe ve faturalar, kameralı gözlük, telsiz, ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, fotoğraf makinesi, cep telefonları ve flaş bellek ele geçirildi.
KENDİNİ ALBAY OLARAK TANITMIŞ
Pehlül Akbıyıkın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisini 'istihbaratçı jandarma albay' olarak tanıttığı öne sürülen Akbıyık'ın, tutuklu olan FETÖ üyesi yakınlarını cezaevinden çıkarma vaadiyle 3 kişiyi, iş bulma vaadiyle de 1 kişiyi toplam 570 bin lira dolandırdığı saptandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Pehlül Akbıyık, gazetecilerin "Kendinizi eski Albay olarak tanıtmışsınız, doğru mu?" soruları üzerine "Genelkurmay Başkanına sorun. Ben jandarma istihbaratım da ondan. Ben kimseyi dolandırmadım" yanıtı verdi. Pehlül Akbıyık, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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