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Konya'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Konya'nın Akören ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
|25 Şubat 2019 10:20
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Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündüz yönetimindeki 42 BL 519 plakalı otomobil, Kayasu Mahallesi'nde, Ramazan B. idaresindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nazmiye Gündüz hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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