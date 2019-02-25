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Konya'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Konya'nın Akören ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
 25 Şubat 2019 10:20
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Konya'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündüz yönetimindeki 42 BL 519 plakalı otomobil, Kayasu Mahallesi'nde, Ramazan B. idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Nazmiye Gündüz hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi, Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktörün sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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