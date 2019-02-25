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SGK Başkanı'ndan 'son tarih' açıklaması
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
|25 Şubat 2019 10:22
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SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi.
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