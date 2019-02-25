1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK Başkanı'ndan 'son tarih' açıklaması

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, vergi ve prim borçları yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
 25 Şubat 2019 10:22
Yazdır
SGK Başkanı'ndan 'son tarih' açıklaması

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi. Bağlı, vatandaşların herhangi bir bankaya gittiğinde yapılandırmadan yararlanabileceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaşlı adam silahla banka soymaya kalkıştı
25 Şubat 2019 12:02		 Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk müdahale polisten geldi
25 Şubat 2019 11:49
Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler
25 Şubat 2019 11:40		 Babasını öldüren sanığa müebbet hapis
25 Şubat 2019 11:35
'Biz insanlığa ihanet eden bir millet değiliz ve hiç olmadık'
25 Şubat 2019 11:08		 Konya'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25 Şubat 2019 10:20
'Sahte albay' yerleştikleri otelde sekreterine cinsel saldırıdan tutuklandı
25 Şubat 2019 10:10		 Gaziantep'te iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
25 Şubat 2019 10:06
Ankara'da YHT kablolarını çalan zanlı yakalandı
25 Şubat 2019 10:04		 Ucuza dolar hayali dolandırıcılıkla bitti
25 Şubat 2019 09:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmetinden;
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
Kamu yönetiminde Dunning-Kruger sendromu yaygınlaşıyor
'Türkiye'nin borçsuz bir kaç belediyesinden birisiyiz'
Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
Milli ilaç söylemleri 'üfürük' mü?
Meral Akşener: Hani nerede ek gösterge?
ASELSAN'da fişlemeleri FETÖ kriptoları yapmış
Bilimsel araştırma yapanlar, tez veya makale yazanlar için sevindirici haber
Ankara Üniversitesi, doktora burs ilanında sadece kendi öğrencilerini alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
25.02.2019 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 1
24.02.2019 galatasaray vs akhisar bld.spor maçı 1
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
Yargıtayın boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek kararı 1
erkek kusarak gider 1
Köpek bakan kemik toplar 2
Recep Tayyip Erdoğan 1
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 2
çocuk koşarak gider 1
memuru küçümseme veya çekememe açmazı 4
SON İLANLAR
Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İğneada Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam