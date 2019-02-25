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'Seçimlere katılma oranı en yüksek ülkelerden biriyiz'

Bakan Kasapoğlu: Seçimlerini incelediğinizde, seçimlere katılım açısından katılma oranı en yüksek ülkelerden biri. Bizim demokrasimizi sorgulayanlara en güzel cevap budur
 25 Şubat 2019 10:35
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'Seçimlere katılma oranı en yüksek ülkelerden biriyiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye seçimlerini incelediğinizde, seçimlere katılım açısından katılma oranı en yüksek ülkelerden biri. Bizim demokrasimizi sorgulayanlara en güzel cevap budur." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da "Gençlerle Demokrasi Buluşması" konulu toplantıya katıldı.

Gençlik Parkı'ndaki Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, onlarla deneyimlerini paylaştı.

"Bize güç veriyorsunuz." diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Yurdun her karışındaki gençlerimiz bizim için önemli. Ankara'daki gençlerimiz de ayrı bir öneme sahip. Bu birliktelikleri Ankara'da sıklaştırmamız lazım. Hep bir araya geleceğiz. Sizler bizleri, bizler de sizleri dinleyeceğiz." diye konuştu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu buluşmalara demokrasi buluşmaları diyoruz. İlk kez burada bu kadar çok, ilk kez oy kullanacakları görüyorum. Sizin kullanacağız ilk oylar dünyanın kaderine etki edecek kudrette oylar. Türkiye seçimlerini incelediğinizde, seçimlere katılım açısından katılma oranı en yüksek ülkelerden biri. Bizim demokrasimizi sorgulayanlara en güzel cevap budur. Çok farklı düşüncenin ve inancın yüzyıllardır bir arada barış, kardeşlik ve sevgi içerisinde yaşadığı topraklardayız. Demokraside geldiğimiz noktayı hakikaten hiçbir Batı ülkesinin sorgulamaya hakkı yok."

- "Demokrasi bizim geleneğimizle uyumlu"

Türkiye'de demokrasinin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "15 Temmuz itibarıyla pek çok kumpaslar, tuzaklar tezgahlandı; milli iradeye ve demokrasiye karşı. Milletimiz feraset ve basiret sahibi. Bu millet o öngörüsü sayesinde, o vicdanı sayesinde hamdolsun tüm kumpasları yendi. Demokrasi bizim geleneğimizle uyumlu." şeklinde konuştu.

Gençliğin donanımlı olması gerektiğine dikkati çeken Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerden korkmamak ve onlara güvenmek lazım. Yaptığımız işi en güzel şekilde yapalım. 'Donanımlı gençlik' diyoruz. Hangi açıdan donanımlı; tabii ahlak ve erdem noktasında güçlü, ama bilgi noktasında da çok yüksek seviyede olmamız lazım. Okumamız lazım. Dünya acımasız bir dünya. Kimsenin birbirine şefkati yok. Biz çok güçlü olacağız. Güçlü olmak için de bilgiye talip olacağız."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'de 2002 öncesi ve sonrası arasında büyük fark bulunduğunu belirterek, "Gençlik merkezlerinin hepiniz için bir yuva olması lazım. Evinize en yakın gençlik merkezini kullanmanızı istiyoruz. Sizler için bu merkezler var. Gençlere ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

Gençlerin spor yapmalarını gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Türkiye son 17 yılda tesisleşme konusunda büyük mesafe kaydetti. Her yerde hemen hemen tesis var. Gençlerde spor alışkanlığı bu kadar düşükse yaş ortalaması yukarı çıktığında bunun daha da düşeceğini düşünüyorum. Tesisleri gece de açtık, gelin buraları değerlendirin. Spor kötülüklerin düşmanı. Çünkü spor yapan hem sağlıklı oluyor hem de sıkıntılarını aşıyor. Sporu günlük yaşamınızın bir parçası haline getirin."

- Öğrenci evinde çay içti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının ardından Etlik semtindeki bir öğrenci evine gitti.

Burada öğrencilerle sohbet eden ve onları tanımayan çalışan Bakan Kasapoğlu, çay içip baklava yedi. Müzikle ilgilenen bir öğrenci ziyarette ney çaldı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrılışında da öğrencilere eşofman takımı, satranç takımı, kitaptan oluşan hediye seti takdim etti.

Anadolu Ajansı
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