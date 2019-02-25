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'Gönül berberliği' ile engelli vatandaşları sokak ortasında tıraş

Diyarbakırlı 19 yaşındaki berber ustası Resul Yılmaz, iki ay önce 'Gönül berberliği' projesini başlattı. Bu kapsamda, engelli, yaşlı ve bakıma muhat vatandaşları belirleyen Yılmaz, yer, zaman ve mekan gözetmeksizin ücretsiz bir şekilde tıraşlarını gerçekleştirip hayır dualarını alıyor.
 25 Şubat 2019 10:44
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'Gönül berberliği' ile engelli vatandaşları sokak ortasında tıraş

Resul Yılmaz, henüz çocuk denecek yaşta bir berber dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bir süre berber dükkanını temizlemekle görevlendirilen Yılmaz, daha sonra eline tarak ve makas alarak saç kesiminin inceliklerini öğrendi. 16 yaşındayken kalfa olan Yılmaz, artık berber ustası olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık iki ay önce iş yerlerine gelen bir engelli vatandaşın tıraş ederken aklına bir proje gelen Yılmaz, kolları sıvayarak arkadaşları ve yakınları vasıtası ile engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları belirledi. Yanından hiç ayırmadığı tarak ve makasla zaman, yer ve mekan gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerini ücretsiz bir şekilde tıraş etmeye başladı. Yılmaz'ın en büyük hayali, kendisine ait bir iş yerinde engelli, yaşlı ve bakıma muhat vatandaşları ücretsiz bir şekilde tıraş etmek.

Gönül berberliği başlattı

Başlattığı gönül berberliği projesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Yılmaz, haftada bir günlük iznini vatandaşların gülüşüne ayırdığını söyledi. Yaz kış demeden sokak sokak dolaşmaya devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "2 aydır bu projeye başladım. Haftada bir günlük iznimi Diyarbakır'da engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine gidip tıraş ederek değerlendiriyorum. İlerleyen günlerde daha güzel projelerim var. Hastaneye gidip hastaları herhangi bir ücret almadan tıraş edeceğim, Gittiğim yerlerde güzel tepkiler aldım, evlerde ise hayır dualarıyla karşılandım. Benim gönlümden geliyor, Allah için yapıyorum, 3 günlük dünya sonuçta" dedi.

Berber ustasının sokakta yaptığı tıraşı gören vatandaşlardan Davut Güler ise, Yılmaz'ın çok hayırlı bir iş yaptığını belirterek, "Tüm halk, Yılmaz gibi düşünceli olmalı. Onu yaptığı bu çalışma nedeni ile tebrik ediyorum, herkese örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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