Yatırım Ofisi Başkanı 'Türkiye'ye yapılan yatırım miktarını' açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı
|25 Şubat 2019 10:56
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı."
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