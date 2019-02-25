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Yatırım Ofisi Başkanı 'Türkiye'ye yapılan yatırım miktarını' açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı
 25 Şubat 2019 10:56
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Yatırım Ofisi Başkanı 'Türkiye'ye yapılan yatırım miktarını' açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut: "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı."
Anadolu Ajansı
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