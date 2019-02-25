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Rekabet Kurumu Başkanı'ndan 'gıda fiyatları' açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi
 25 Şubat 2019 11:06
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Rekabet Kurumu Başkanı'ndan 'gıda fiyatları' açıklaması

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.
Anadolu Ajansı
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