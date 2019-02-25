Rekabet Kurumu Başkanı'ndan 'gıda fiyatları' açıklaması
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi
|25 Şubat 2019 11:06
|Yazdır
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakliyat fırsatçıları türedi
25 Şubat 2019 06:50
|Kırmızı ette kas ve yağa göre fiyat belirlenecek
23 Şubat 2019 12:18
|TESK'ten 'zincir market' uyarısı
23 Şubat 2019 11:10
|Erdoğan müjdesini vermişti: 400 bin ton elma alınacak
23 Şubat 2019 09:50
|Reeder ilk akıllı cep telefonu 'P 13 Life'ın üretimine başladı
22 Şubat 2019 13:23
|Kurulan yeni şirket sayısında büyük artış
22 Şubat 2019 10:22
|Ev kadınıydı, fabrika kurdu! 7 ülkeye mobilya ihraç ediyor
21 Şubat 2019 15:15
|İş Bankası, Google Asistan'a entegre ilk Türk bankası oldu
21 Şubat 2019 11:05
|Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
21 Şubat 2019 10:49
|Kısa vadeli dış borç geriledi
20 Şubat 2019 11:31