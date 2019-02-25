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Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı

Çin'in telekom devi Huawei firması, katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonu Barcelona'da düzenlenen etkinlikte tanıttı. Mate X ismiyle piyasaya sürülecek telefonun en temel özelliği dışa doğru katlanarak, 20 santimetre genişliğinde yekpare ekranlı bir tablete dönüşmesi. Telefonun fiyatı ise 2299 euro olarak belirlendi. Türkiye'de ise bu telefonun vergisiz fiyatı 13.862 TL'ye tekabül ediyor
 25 Şubat 2019 11:33
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Huawei, katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i tanıttı

Huawei, yeni 5G'yi destekleyen katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i satışa çıkardı. Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Mate X, katlanabilir Ful View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; 5G ağ desteğine sahip olacak telefonun çok ses getiren ve eleştirilere neden olan bir diğer özelliği de 2299 euroluk satış fiyatı oldu.

Huawei Mate X, ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, Blue Wave rengiyle kullanıcılara sunuldu. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya getirildi.

Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile Huawei Mate X, tek harekette aktif hale geliyor. Huawei Mate X, katlandığında 17 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.

Akıllı telefonun katlanabilir tasarımla birlikte kamera sistemi, hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasıyla fotoğrafçılıkta yeni bir deneyim sunuyor. Ayrıca Huawei SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500 mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere Huawei Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile hızlı şarj olabiliyor

Kaynak: BBC Türkçe, AA
Anadolu Ajansı
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