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Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Sayın Şentop parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adam olarak güzel katkılar sağlayacaktır." dedi
 25 Şubat 2019 13:35
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Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Şentop, TBMM Başkanlığı makamına gelen Yıldırım'ı kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, dün yapılan TBMM Başkanlığı seçimi sonrasında Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 29. Başkanı seçildiğini anımsattı.

Yıldırım, Şentop'u tebrik etti ve kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Bir gazetecinin "Artık İstanbul'a mı gidiyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "İstanbul'a gitmiştim zaten." karşılığını verdi.

"Yeni TBMM Başkanı'na tavsiyeniz var mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Başkan ne yapacağını biliyor. Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da güçlenmesi, parlamenter diplomasinin yeni sistemde daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adam olarak güzel katkılar sağlayacaktır." dedi.

Teknoloji bağımlılığı ve hayvan hakları için araştırma komisyonu

Bu kapsamda TBMM'de son olarak, teknoloji bağımlılığıyla ilgili Meclis araştırma önergesi verdiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu konu çok fazla gündeme gelmiyor ama hakikaten gençlerimizin hatta diğer yaş gruplarının da gittikçe önemli bir konusu haline gelmeye başladı. Teknolojinin güzel, faydalı tarafları var ama iş bağımlılığa dönüşünce bu sefer aynen ilaç gibi azı karar, fazlası zarar hesabıyla fayda yerine zarar getiriyor. Bunun kapsamlı araştırılması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması için önerge vermiştik. Araştırma komisyonu da oluşturuldu."

Hayvan hakları ve hayvanların korunmasıyla ilgili verdiği önerge kapsamında da Meclis araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatan Yıldırım, komisyonun çalışmalarını yürüteceğini belirtti

"İstanbul, beni ben yapan şehir"

Bir gazetecinin "Bundan sonra sürekli İstanbul'da mı olacaksınız?" sorusu üzerine Yıldırım, "İnanmıyor musunuz? Durup durup soruyorsunuz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. İstanbul için en güzelini yapmak için bu yola çıktık. Ben İstanbul'a güveniyorum. İstanbul, beni ben yapan şehir. Müjdelenmiş şehir. İstanbul'a çok güzel projelerimizle, güzel hizmetlerimizle hazırız. Karar İstanbul'un kararıdır. İstanbullu karar verdikten sonra bir saniye bile durmadan çok güzel işleri birlikte başaracağız." diye konuştu.

"Kendisinden çok şey öğrendik"

TBMM Başkanı Şentop da bir gazetecinin Binali Yıldırım ile kravatlarının benzerliğine dikkati çekmesi üzerine "Tamamen tesadüf. Sayın Başkan'la uzun süre birlikte çalıştığımız için zevklerimizde de bir benzeşme olmuş." dedi.

Yıldırım'a ziyareti için teşekkür eden Şentop, "Kendisi bizim siyasette büyüğümüz, ağabeyimiz. Kendisinden çok şey öğrendik. Birlikte çalıştığımız dönemlerde de çok istifade ettik. İstanbul'da başarısı için dua ediyoruz. Bir tebrik ziyaretiydi." diye konuştu.

Binali Yıldırım, daha sonra makam aracına binerek TBMM'den ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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