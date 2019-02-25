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Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk müdahale polisten geldi
Tokat'ta bisiklet sürerken epilepsi nöbeti geçirerek yere düşen yaşlı adama, ilk müdahale emniyet müdürlerinden geldi.
|25 Şubat 2019 11:49
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Olay, Tokat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek miting öncesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde uygulama yaptığı sırada gerçekleşti. Uygulama sırasında bisikletiyle bulvar üzerinde seyreden Ömer A. isimli epilepsi hastası, geçirdiği nöbet dolayısıyla yere düştü.
Polis ekiplerinin hemen yanında gerçekleşen olaya ilk müdahale emniyet müdür ve amirlerinden geldi. Ömer A., 112'ye haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, kazazedenin yakınlarına hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi polis ekipleri tarafından verildi. Ömer A.'nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
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