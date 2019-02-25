Yaşlı adam silahla banka soymaya kalkıştı

Olay, Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankaya elinde silahla giren 59 yaşındaki Mehmet K., soygun girişiminde bulundu. Silahını çeken yaşlı adamı bankanın güvenlik görevlisi etkisiz hale getirdi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Soygun girişiminde bulunan Mehmet K., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bankanın içinde ve çevresinde araştırma yaptı. Çevredeki esnaflardan Muzaffer Bayrak, "Bankayı soyuyorlar. Biz de dışarı çıktık baktık. Polisler geldi. Bir yaşlı adam elinde silahla içeride soygun yaptı dediler. Bir süre sonra alıp gittiler. Ama bir şey alamadı herhalde. Güvenlik zaten tekmeyle etkisiz hale getirmiş duyduğumuz kadarıyla. 60 yaşları civarında yaşlı birisiydi. Silahı var dediler. Görmedim ama vardı dediler" dedi.