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Narlıdere Metrosu'nda 'ilk ışık' göründü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz haziran ayında temelini attığı Narlıdere Metrosu'nun yapımını tüm hızıyla sürdürüyor. 6 noktada devam eden kazı çalışmalarında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Fahrettin Altay ile Balçova Ata Caddesi Kavşağı arasındaki iki ayrı tünel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da katıldığı "mini törenle" birleşti. Toplamda ise 570 metre uzunluğundaki tünel kazısı tamamlandı.
 25 Şubat 2019 12:08
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Narlıdere Metrosu'nda 'ilk ışık' göründü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 milyar 27 milyon TL'ye ihale edilen F. Altay-Narlıdere metrosunun şantiyesine inerek iki ayrı tünelin birleşmesine tanıklık etti. Yerin 30 metre altında devam eden çalışmalar kapsamında toplam 210 metrelik iki tünel arasındaki son duvarın yıkımı Başkan Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Tünellerin birleşmesinin ardından Başkan Kocaoğlu tüm çalışanlara teşekkür ederek, inşaatın aynı tempoda ve kazasız belasız sürdürülmesi yönündeki temennilerini dile getirdi. Projenin genel durumu hakkında da bilgi alan Başkan Aziz Kocaoğlu, 6 ayrı şaftta çalışmaların devam ettiğini, toplamda açılan tünel uzunluğunun ise 570 metreye ulaştığını söyledi.

Raylı sistem inşaatlarının İzmir gibi tarihi kentlerde büyük zorluklar içerdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Raylı sistemler arttığı ve geliştiği müddetçe, İzmir'in yaşam kalitesi de artacaktır. 11 km olarak devraldığımız raylı sistem hattımız bugün 179 km'ye ulaştı. Buna 52 km'lik Aliağa-Bergama, 13,5 km'lik Buca ve Bornova Merkez hatları da eklenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentin ihtiyaçları doğrultusunda, aklın ve bilimin rehberliğinde, çevreye, altyapıya yönelik çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

6 istasyonda kazı başladı

42 ay olarak planlanan yapım sürecinin sonunda Narlıdere metro hattı; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşacak. Bu 7 istasyondan 6'sında birden kazı çalışmaları başladı.

İhlas Haber Ajansı
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