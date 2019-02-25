1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
 25 Şubat 2019 12:15
Yazdır
Van'da FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Van merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması, mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları "ardışık arama" ve "kripto şifreleme" yöntemlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Van, Ankara, Antalya, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, Bolu ve Kahramanmaraş'ta aralarında 9'u muvazzaf, 2'si kamudan ihraç edilen bir öğretmen, bir eczacının da bulunduğu 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koruma Daire eski Başkanına FETÖ'den hapis
25 Şubat 2019 13:07		 FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu
25 Şubat 2019 12:39
İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 12:20		 'Tanklar ateş ede ede çıkacak' emrini verdi, mahkemede inkar etti
25 Şubat 2019 12:11
Kavala ile Alabora'nın dış bağlantıları iddianamede
25 Şubat 2019 11:31		 Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 10:05
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
25 Şubat 2019 09:58		 Adana'da FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 18 askere gözaltı
25 Şubat 2019 09:10
Takipsizlik verilen eski binbaşı patates hattı kullanmış
25 Şubat 2019 08:50		 ASELSAN'da fişlemeleri FETÖ kriptoları yapmış
25 Şubat 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmetinden;
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
Kamu yönetiminde Dunning-Kruger sendromu yaygınlaşıyor
'Türkiye'nin borçsuz bir kaç belediyesinden birisiyiz'
'Yeni askerlik sistemi Nisan'da TBMM'nin gündeminde'
Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı
Meral Akşener: Hani nerede ek gösterge?
Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndi
Milli ilaç söylemleri 'üfürük' mü?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içkisi kumarı sigarası olmayan kadın 2
instagram 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
erkek kusarak gider 1
blue bells 2
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 2
Editörü engellemek 3
24.02.2019 galatasaray vs akhisar bld.spor maçı 2
sabahlar olmasın 2
azimli olmak 2
SON İLANLAR
Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İğneada Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam