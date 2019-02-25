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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 25 Şubat 2019 12:27
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3190 5,3210
Avro 6,0410 6,0430
Sterlin 6,9280 6,9620
ANKARA
ABD Doları 5,2950 5,3450
Avro 6,0000 6,0600
Sterlin 6,8510 6,9940

Anadolu Ajansı
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