Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|25 Şubat 2019 12:27
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|5,3190
|5,3210
|Avro
|6,0410
|6,0430
|Sterlin
|6,9280
|6,9620
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2950
|5,3450
|Avro
|6,0000
|6,0600
|Sterlin
|6,8510
|6,9940
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