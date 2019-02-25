FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu
|25 Şubat 2019 12:39
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2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.
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