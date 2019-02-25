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Şehit annesine hakaret eden şoförün adli kontrolü kaldırıldı

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförünün yargılanmasına devam edildi
 25 Şubat 2019 13:25
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Şehit annesine hakaret eden şoförün adli kontrolü kaldırıldı

Adana'da ücretsiz ulaşım kartını gösteren ve şehit annesi olduğunu belirten Zübeyde Tura'dan 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye olan otobüs şoförü hakkındaki İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atma şartı kaldırıldı.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya otobüs şoförü Eren Güngör katıldı. Şehit annesi Zübeyde Tura'nın katılmadığı duruşmada hakim sanık Güngör'e söz hakkı verdi.

Sanık Güngör, eski savunmalarını tekrarladığını, şehit annesine söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Hakim, sanık şoför Güngör'ün İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde imza atma şartlı adli kontrol kararını kaldırdı.

Mahkemeye gelmeyen şehit annesi Tura'nın ifadesinin alınması için adresinin tespit edilmesine ve duruşma günü için tebligat çıkartılmasına, ayrıca cep telefonuna duruşmaya gelmesi yönünde mesaj gönderilmesine, adresinin bulunamaması halinde Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak adres araştırması yapılmasına ve duruşmaya gelmesinin istenilmesine karar verdi.

Duruşma daha sonra ertelendi.

- Olay

Adana'da 13 Şubat 2018'de kartını göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcudan ısrarla 2,5 liralık ücret isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

Şoför hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, müşteki Zübeyde Tura'nın oğlu Mehmet Tura'nın 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit olduğu anımsatılmıştı. İddianamede, şoförün şehit annesine karşı gerçekleştirdiği eylemlerini, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptığı, şehit haberleriyle milli birlik, dayanışma duyarlılığı ve hassasiyetinin arttığı hassas dönemde bunu gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Şüphelinin şehit yakınlarının tamamını kapsayacak şekilde "beleşçi" nitelendirmesi yaptığı belirtilen iddianamede, şoförün ülkesinin bekası için canlarını vermiş şehitlerin geride bıraktıkları yakınlarından oluşan müştekinin de içerisinde bulunduğu saygın sosyal sınıfa karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği bildirilmişti.

Tutuklandıktan sonra İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartıyla tahliye edilen özel halk otobüsü şoförü Güngör, şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

Zübeyde Tura da Eren Güngör'ü affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek, şikayetinden vazgeçmişti.

Anadolu Ajansı
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