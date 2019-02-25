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Bakliyat ürünleri için de tanzim satışları geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor
 25 Şubat 2019 12:55
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Bakliyat ürünleri için de tanzim satışları geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa kaliteli ve ucuz sebze ve bakliyat tedarikinin sağlanması yönündeki talimatının ardından başkentin 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de bakliyat satışı da başlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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