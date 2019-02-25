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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu
 25 Şubat 2019 13:30
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Anadolu Ajansı
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