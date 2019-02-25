Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu
|25 Şubat 2019 13:30
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.518,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
25 Şubat 2019 13:41
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Şubat 2019 12:27
|Gram altın 227 lira seviyelerinde
25 Şubat 2019 10:54
|Borsa haftaya yükselişle başladı
25 Şubat 2019 10:08
|Güne başlarken döviz fiyatları
25 Şubat 2019 10:03
|Bu hafta en çok altın kazandırdı
22 Şubat 2019 18:41
|Borsa günü yükselişle tamamladı
22 Şubat 2019 18:38
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Şubat 2019 17:39
|Dolar ne kadar?
22 Şubat 2019 17:33
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Şubat 2019 12:53