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112 meşgul eden şahısa 250 lira cezası kesildi

Çorum'da 112 Acil servisini gereksiz yere meşgun eden bir kişiye 250 TL para cezası kesildi
 25 Şubat 2019 13:10
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112 meşgul eden şahısa 250 lira cezası kesildi

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide çalışan, hastaya ulaşmak için saniyelerle yarışan 112 çalışanlarının en büyük sorunlarından birisinin gereksiz çağrılar ve asılsız ihbarlar olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 2 Temmuz 2018 tarihinde yapılan değişiklik ile 112 hattını asılsız arayanlara idari para cezası yaptırımı getirildiğinin belirtildiği açıklama da, "Yapılan bu kanun değişikliğinden sonra ilimizde bu hüküm uygulanmaya başlanmış olup geçtiğimiz aylarda Çorum 112 Komuta Kontrol Merkezini gereksiz arayarak meşgul eden M.V. isimli şahsa 250 TL idari para cezası uygulanmıştır. Düzenlemeden sonra ki bu uygulama ile asılsız ihbarların önüne geçilerek 112 sağlık personellerinin gerçek hastalara daha hızlı ulaşması ve daha verimli çalışması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı
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