Koruma Daire eski Başkanına FETÖ'den hapis
|25 Şubat 2019 13:07
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Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Daire Başanı Yesari Vural'ın da bulunduğu 17 eski emniyet mensubunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, sanıkları 6 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırdı.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
Son sözleri sorulan sanıklardan Vural, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, örgütün emniyet yapılanmasında bulunduğuna dair tanık beyanını da kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi.
Diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik kararı açıkladı.
Buna göre, sanıklar Gökhan Gülhan, Mehmet Ali Meral, Mete Ersu, Olcay Arslan, Özkan Arslan, Recep Aytekin, Saim Tüylü, Süleyman Koç, Yalçın Velioğlu, Yasin Dellalbaşı ve Yunus Emrah Arıcan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklardan Mehmet Ali İldeniz, Muhittin Yüksekcan, Nurullah Yılmaz ve Yıldırım Uryan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, eski EGM Koruma Daire Başanı Yesari Vural ile Nuray Bayar'a ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
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