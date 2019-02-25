Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,47 artışla 104.700,66 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.514,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,15, holding endeksi de yüzde 1,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.000 puanı test etti.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği yönündeki açıklamaları sonrası küresel piyasalardaki risk iştahının artığını söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu, hisse ve sektör bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 puanın direnç bölgesi, 102.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu dile getirdi.