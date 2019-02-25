Cumhur İttifakı'nın ortak miting yapacağı iller belli oldu
|25 Şubat 2019 13:45
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MHP'de de yerel seçim hazırlıkları yoğun olarak sürüyor. Yarın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanları birlikte toplanacak. O toplantıda seçim çalışmaları masaya yatırılacak.
Bu arada AK Parti ile MHP'nin ortak miting takvimi de büyük ölçüde netleşti.
TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin 17 Mart'ta İzmir, 23 Mart'ta Ankara ve 24 Mart'ta da İstanbul'da ortak miting yapması planlanıyor.
Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir'de olacak. Erdoğan ve Bahçeli 17 Mart'ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor.
İki lider İzmir'in ardından Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara'da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul'da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor.
MHP'nin seçim startı ise Söğüt'ten verilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin ilk mitingi için 3 Mart'tan sonra Söğüt'te olacak. Bu miting Kesin aday listelerinin açıklanmasının ardından yapılacak.
MHP'de bir yandan da seçim mesaisi devam ediyor. Bahçeli seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarını birlikte toplayacak. Salı günü yapılacak toplantıda seçim çalışmaları ve Cumhur İttifakı çalışmaları değerlendirilecek.
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