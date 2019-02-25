1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay eski üyesine 11 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz'e, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi
 25 Şubat 2019 13:47
Yazdır
Yargıtay eski üyesine 11 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdi Cengiz, avukatı ve yakınları katıldı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilen Abdi Cengiz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tanık ifadelerini ve ByLock kullandığını kabul etmeyen sanık Cengiz, ByLock'a "AC42" kullanıcı adıyla girdiği yönündeki tespiti de reddetti.

Cengiz, terör örgütü üyesi olmadığını, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Abdi Cengiz'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 11 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ soruşturmasında 188 muvazzaf askere tutuklama istemi
25 Şubat 2019 13:49		 Koruma Daire eski Başkanına FETÖ'den hapis
25 Şubat 2019 13:07
FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu
25 Şubat 2019 12:39		 İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 12:20
Van'da FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
25 Şubat 2019 12:15		 'Tanklar ateş ede ede çıkacak' emrini verdi, mahkemede inkar etti
25 Şubat 2019 12:11
Kavala ile Alabora'nın dış bağlantıları iddianamede
25 Şubat 2019 11:31		 Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 10:05
Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
25 Şubat 2019 09:58		 Adana'da FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 18 askere gözaltı
25 Şubat 2019 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmetinden;
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
Kamu yönetiminde Dunning-Kruger sendromu yaygınlaşıyor
'Yeni askerlik sistemi Nisan'da TBMM'nin gündeminde'
'Türkiye'nin borçsuz bir kaç belediyesinden birisiyiz'
Meral Akşener: Hani nerede ek gösterge?
Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndi
İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler
Müdür ve katipler dahil 9 kişiye zimmet gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaplumbağalar 1
inleyen nağmeler ruhumu sardı 1
yozgat'ı üzeni biz de üzeriz 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
erkek kusarak gider 1
sabahlar olmasın 1
Turşu Kavurma 4
instagram 1
iyilik etmek 2
çok yorgunum 3
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İğneada Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam