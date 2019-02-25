FETÖ soruşturmasında 188 muvazzaf askere tutuklama istemi
|25 Şubat 2019 13:49
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden, aralarında subayların da olduğu 188'i, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, albay, yarbay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 237 şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.
Soruşturma savcılığı, 188 şüpheli askeri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheli 7 askeri de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk eden savcılık, itirafta bulunup yararlı bilgiler veren 42 askeri ise serbest bıraktı.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
Başsavcılık, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullanan FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat'ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237'si yakalanmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 58 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay eski üyesine 11 yıl hapis cezası
25 Şubat 2019 13:47
|Koruma Daire eski Başkanına FETÖ'den hapis
25 Şubat 2019 13:07
|FETÖ soruşturmasında yakalanan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu
25 Şubat 2019 12:39
|İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 12:20
|Van'da FETÖ'nün mahrem yapı operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
25 Şubat 2019 12:15
|'Tanklar ateş ede ede çıkacak' emrini verdi, mahkemede inkar etti
25 Şubat 2019 12:11
|Kavala ile Alabora'nın dış bağlantıları iddianamede
25 Şubat 2019 11:31
|Başkent'te 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanına FETÖ gözaltısı
25 Şubat 2019 10:05
|Kara Kuvvetleri FETÖ operasyonu: 67'si muvazzaf 101 gözaltı
25 Şubat 2019 09:58
|Adana'da FETÖ operasyonu: 15'i muvazzaf 18 askere gözaltı
25 Şubat 2019 09:10