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FETÖ soruşturmasında 188 muvazzaf askere tutuklama istemi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden 188'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
 25 Şubat 2019 13:49
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FETÖ soruşturmasında 188 muvazzaf askere tutuklama istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 237 muvazzaf askerden, aralarında subayların da olduğu 188'i, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, albay, yarbay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde askerlerin de bulunduğu 237 şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

Soruşturma savcılığı, 188 şüpheli askeri, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Şüpheli 7 askeri de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk eden savcılık, itirafta bulunup yararlı bilgiler veren 42 askeri ise serbest bıraktı.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Başsavcılık, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullanan FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat'ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237'si yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 58 şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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