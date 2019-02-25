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İstanbul'da karla mücadelede 7 bin kişi görev yaptı

İBB'nin karla mücadele çalışmalarında, 7 bin 83 personel görev yaparken, bin 357 araç, 53 vinç ve kurtarıcı, 147 traktör, 36 bin 284 ton tuz, 476 ton solüsyon ve 82 ton üre kullanıldı
 25 Şubat 2019 13:50
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İstanbul'da karla mücadelede 7 bin kişi görev yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 7 bin 83 personeli, iki gün aralıksız yağan kar nedeniyle yolların kapanmaması için 24 saat esasına göre çalıştı.

Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, İBB, yapılan meteorolojik uyarılar doğrultusunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı, kar başlamadan önce 7 bin 83 personel görevlendirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı bu ekipler; bin 357 araç, 53 vinç ve kurtarıcı ile 147 traktörle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, anlık olarak temizlik çalışmaları yaptı. Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ekipler, 33 kışla mücadele aracıyla çalıştı.

Ayrıca, İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park ve Bahçeler, Çevre Koruma, Sağlık Daire Başkanlığı, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler ile İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul ve Şehir Hatları temsilcileri de AKOM'da görevlerinin başında bulundu.

İki gün süren ve İstanbul'u beyaz örtüyle kaplayan karla mücadele kapsamında, kentin yollarında ciddi bir aksaklık yaşanmadı. Yolların sürekli açık tutulması için iki günde, 36 bin 284 ton tuz, 476 ton solüsyon ve 82 ton üre kullanıldı.

İBB'nin sağladığı solüsyonun 455 tonu Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İşletmesi tarafından kullanılırken, 21 tonu ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ana arterlerde değerlendirildi.

Anadolu Ajansı
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