1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekrem İmamoğlu: Evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu. Konuşmasında projelerinden bahseden İmamoğlu, "Artık evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek" dedi
 25 Şubat 2019 14:04
Yazdır
Ekrem İmamoğlu: Evinize su yüzde 40 daha ucuz girecek

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretleri yapan Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile bir araya geldi. İmamoğlu'na CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile İYİ Parti ilçe yöneticileri de eşlik etti.

İmamoğlu ve beraberindekileri dernek üyeleri, yollarına gül dökerek karşıladı. Yine salona girişi sırasında da İmamoğlu'nun başından aşağıya gül döküldü. Sorun ve talepleri dinleyen İmamoğlu, bunları yerinde çözeceğine söz vererek, "Yerinde dönüşümü, İstanbul'da en iyi biz yapacağız. Kimseyi topraklarından etmeyeceğiz. En güzel şekilde evlerine buluşturacağız. Bu hem Muammer Bey'in sözü hem de bizim sözümüzdür. Dünyanın en güzel mesleğine sahipsiniz. Bu mesleğinizi hem koruyacağız, mekansal olarak sizi destekleyeceğiz hem de bu mesleği gelecek nesillere öğretmeniz için işbirliği yapacağız. Mesleğinizin de emeğinizin de çiçek gibi yüreğinizin de yanındayız" dedi.

"ARTIK EVİNİZE SU YÜZDE 40 DAHA UCUZ GİRECEK"

"Yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu, "Suya kadar hayatı ucuzlatacağız. Artık evinize su, yüzde 40 daha ucuz girecek. Yapacağımız alt yapı çalışmaları ile 4-5 yıl içinde evinizdeki suyu doya doya içeceksiniz. Hayatı pahallılaştıran ne varsa hayatınızdan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR EMEKÇİNİN İŞİNE SON VERME GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Ekrem İmamoğlu, "Bütün belediyelerde, hangi partide olursa olsun. Çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. İmamoğlu sözüdür. Ben bunu yaşadım. Diğer belediyeden devir aldım ve yaşadım. Hiçbir emekçinin işine son verme gibi derdimiz yok. Biz kimseye sormayız. Biz çalışanın emeğinin yanındayız. O çalışanlara teminat veriyorum. Hiçbir emekçi kardeşimin işine son vermek gibi bir şey olamaz. Onlarla hem yola devam edeceğiz hem de çok mutlu bir şekilde yola devam edeceğiz. Tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlara sesleniyorum. Benim yol arkadaşım olacaklar, hazırlık yapsınlar. Coşa coşa çalışacaklar, sosyal imkanları daha fazla olacak. Yeni iş imkanları da olacak. O imkanlardan da siz faydalanacaksınız" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİM, SİZDEN STAJ ALACAĞIM"

Konuşmasının son bölümünde Çiçekçiler Derneği üyelerine seslenen İmamoğlu, "Ben de sizinle birlikte bir gün gül satmak istiyorum. Çünkü tatlı diliniz ve güler yüzünüz herkese gül aldırıyor. Ben herkesin oyunu istedim. Onun için herkesten oy almaya da kararlıyım. Ama siz daha beceriklisiniz. Herkese gül satıyorsunuz kardeşim. Geleceğim sizden staj alacağım. Oyumu daha çok artırmak için. Yan yana birlikte satış yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Romanlar ve Çiçekçiler Derneği üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, kendisini takip eden basın mensuplarına gül yaprağı atarak, "Gazetecilere de gül yaprağı attınız mı? Herkes onlara taş atıyor, gelin siz çiçek atın" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yarınki Türkiye, ebede inanmış gençlikle mümkün'
25 Şubat 2019 15:09		 HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'nin adayını destekleyecek
25 Şubat 2019 14:27
Askeri eğitim birliklerinin ilki Yozgat'ta olacak
25 Şubat 2019 14:21		 CHP'li Torun partiden ayrılan adaylara seslendi
25 Şubat 2019 14:15
CHP, ekonomi masasını topladı
25 Şubat 2019 14:12		 Hamit Tuna: İspatlayın adaylıkta çekileceğim
25 Şubat 2019 14:07
Cumhur İttifakı'nın ortak miting yapacağı iller belli oldu
25 Şubat 2019 13:45		 Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
25 Şubat 2019 13:35
Seçim Kurulu'na başvurusu geç yapılan İYİ Parti adayı isyan etti
25 Şubat 2019 12:45		 'Yeni askerlik sistemi Nisan'da TBMM'nin gündeminde'
25 Şubat 2019 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehir hastanelerinde sunulan sağlık hizmetinden;
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli, üniversitelerin gelir kaynaklarını vurdu
Kamu yönetiminde Dunning-Kruger sendromu yaygınlaşıyor
'Yeni askerlik sistemi Nisan'da TBMM'nin gündeminde'
'Türkiye'nin borçsuz bir kaç belediyesinden birisiyiz'
Meral Akşener: Hani nerede ek gösterge?
Doktorlardan 'nöbetlerde 20 bin adım atıyoruz' isyanı
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndi
İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
Doktorun yanlış gözünü ameliyat ettiler
Müdür ve katipler dahil 9 kişiye zimmet gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göz rengi 4
kepa'nın teknik direktörünün istemesine rağmen oyundan çıkmaması 2
instagram 1
şaka maka sözlüğün üç yaşında olması 2
Ben buldum ben buldum 1
milgram'ın otoriteye itaat deneyi 1
kepa arrizabalaga 2
kuru vaatte bulunmak 4
inleyen nağmeler ruhumu sardı 1
bugün aslında dündü 2
SON İLANLAR
Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Erzincan Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
İğneada Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
DSİ 14. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli 1 Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam