Gıda malzemesi siparişi verdi, kolilerden 300 bin lira çıktı
Trabzon'un Araklı ilçesinde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı
|25 Şubat 2019 14:39
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Araklı'nın Merkez mahallesinde lokanta işleten Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti.
DHA'nın aktardığı habere göre, saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, aynı ilçeden sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak durumu bildirdi.
Gümrükçüoğlu, koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine teslim etti.
Poşet kolilerinin içinden 300 bin lira çıkınca şok yaşadığını anlatan Gümrükçüoğlu, "Ben yapılması gerekeni yaptım ve parayı sahibine iade ettim. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.
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