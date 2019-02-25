Albayrak: 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasıyla buluşma programında konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız.

Birileri IMF çığırtkanlığı yaparken, biz üreticimize, sanayicimize, KOBİ'lere destek oluyoruz. Bu kadar zor bir yılda 3 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi olduysa bu yıl bunun çok daha üzerine çıkacağız.

Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakamı yakaladı. Bu çok önemli bir nokta. Güçlü bir giriş oldu.

"MART-NİSAN-MAYIS ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Şubat rakamlarına bakıyorum, ocağa kıyasla dediğimizden çok daha iyi noktaya geldi. Mart-nisan-mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak. Ekonomi yönetiminin politika yelpazesi tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik bir süreç dahilinde yönetilmekte. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Bu kadar hızlı iyileşmeyi çok net görüyoruz. Algı ne seçim üzerinden operasyon. Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi olacak.

"SEÇİMDEN SONRA DAHA POZİTİF SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Birileri karamsarlık verecek, biz umut vereceğiz. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor."