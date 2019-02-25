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Bakan Varank: Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi
 25 Şubat 2019 14:56
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Bakan Varank: Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." dedi.

Bakan Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olmasını dile getiren Varank, Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu da kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçekle sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik etmek istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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