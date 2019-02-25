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TBMM Dışişleri Komisyonundan 'Hocalı' bildirisi

Bildiride, "Uluslararası toplumun, BMGK, AGİT ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz." ifadeleri yer aldı
 25 Şubat 2019 14:58
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TBMM Dışişleri Komisyonundan 'Hocalı' bildirisi

TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamına ilişkin yayınladığı bildiride, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tur saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi, Avrupa Guvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatını bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi çağrısında bulundu.

Bildiride, Ermenistan birliklerince 1992 yılının 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gece, Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasına duzenlenen saldırıda 106'sı kadın, 63'u çocuk ve 70'i yaşlı olmak uzere, 613 masum Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiği, 76'sı çocuk, 487 kişinin yaralandığı, bin 275 kişinin de Ermenistan guçlerince esir alındığı aktarılarak, o tarihten bu yana kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise bilinmediği ifade edildi.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Turkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 27 yıl önce Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti Birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan bu yana devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

İnsanlık tarihinin kara sayfalarından biri olan Hocalı katliamının, sonuçları itibarıyla, bölgenin barış, huzur, guvenlik ve istikrarı açısından bugun için de bir sorun olma niteliğini koruyor. Sivil halka yöneltilen bu acımasız, insanlık dışı saldırganlık ve suregelen işgal neticesinde 1 milyona yakın Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından ayrılmak zorunda kalmış ve çeyrek asrı aşkın bir suredir kaçkın hayatı yaşamaya mahkum edilmişlerdir."

Olayın şahitleri ve kurbanlarının hala hayatta olduğu, dolayısıyla, Hocalı'da yaşananların tarihi bir olay değil, bugünün acı bir gerçeği olduğu belirtilen bildiride, "İnsanlık adına kanlı bir leke olan bu tur saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi, Avrupa Guvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Azerbaycan halkıyla bu haklı davalarında dayanışma içinde olunduğu vurgulanan bildiride, "Bu olayın musebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önune çıkarılması ve Ermenistan'a da işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı yineliyoruz. Hocalı katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve tum Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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