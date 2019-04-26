Özel üniversideki doçentlik unvanı makam tazminatı sağlar mı?

SORU: Merhabalar, Geçtiğimiz yıl (8 ay önce) YÖK den Doçent ünvanını aldım. 10 yıldır bir devlet ünv. de çalışmaktayım. Ancak henüz (norm kadro olarak uygunken ve atanmam için YÖK den izin alma gereği yokken) doçent kadrosuna atanmamaktayım.

55 yaşındayım. Yaş ve hizmet olarak da emekli sandığından son 2 yıldır istersem emekli olabiliyorum.

Kamuda bir d oçent ünvanının getirdiği emekliliğe esas maaş vs. haklardan yararlanabilmek için, " yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmak" koşulu olduğunu biliyorum.

1- Doçentlik kadrosuna hiçbir zaman atanmasam bile (ki şu an maaş olarak dr. öğr. üyesi olarak görev yapıyorum) burada sözü geçen 2 yılı kamu veya özel sektördeki bir üniversitede geçirirsem kamuda görev yapan aynı konumdaki bir doçentin sahip olacağı aynı haklardan emeklilikte yararlanmam mümkün müdür?

2-Hizmet süresi olarak son 7 yıldan 3.5 yılı kamuda geçirmeyi sağlayıp bu şekilde emekliliğe başvurumu özel sektörde bir üniversitede çalıştığım dönemde yaparsam yine kamudaki doçent veya prof ile aynı maaşı alır mıyım?

Bilgi verirseniz çok sevineceğim. Saygılarımla

CEVAP: Durumunuzu değerlendirmemiz:

5434 e tabi memurlardan bazı görevler için makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gösterge rakamları belirlenmiştir.

Bu gösterge rakamlarının güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar emekli aylıkları dönemlerinde ödenmektedir.

Makam tazminatına hak kazanma koşulları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur.

Bu madde kuralına göre makam tazminatlı bir görevde bulunan memur, bu makam tazminatı ödemesinden emekli olduğunda da yararlanabilmesi için makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl bulunması gerekmektedir. Bu iki yıllık süre içerisinde hangi görevin makam tazminatı yüksek ise yüksek olan tazminat tutarı memura emekli olduğunda ödenmektedir.

Ayrıca, makam tazminatı alan bir emekliye de görev tazminatı ödemesi yapılır, bu gösterge rakamı da makam tazminatı rakamına göre belirlenmiştir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda da Kazanılmış hak aylıkları birinci derece olmak şartıyla Doçentlerin 2000 gösterge üzerinden makam tazminatı gösterge rakamı belirlenmiştir. 2000 makam tazminatı alma durumunda da ayrıca 8000 gösterge üzerinden görev tazminatı ödemesi de yapılır. Yani 10000 x Memur maaş katsayısı = Tutar

Makam tazminatlı görevler memur statüsünde geçen görevler olmaktadır. Yani 5434 e tabi olarak görev yapılan sürelerdir. Bu sürelere özel sektörde geçen süreler dahil edilmez.

2547 sayılı Kanun Madde 29 hükmüne göre, unvan alanlar yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu ünvanlarını kullanamamaktadırlar.

Ayrıca, özel sektör, kamu sektörü farketmez, bu yerlerde doçent, profesör olarak geçen süreler, memur statüsünde geçen süreler olmadığından hiçbir surette hem ek gösterge açısından hem de makam tazminatı açısından kabul görülen süreler olmaz.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

Soru 1- Doçentlik kadrosuna hiçbir zaman atanmasam bile (ki şu an maaş olarak dr. öğr. üyesi olarak görev yapıyorum) burada sözü geçen 2 yılı kamu veya özel sektördeki bir üniversitede geçirirsem kamuda görev yapan aynı konumdaki bir doçentin sahip olacağı aynı haklardan emeklilikte yararlanmam mümkün müdür?

Cevap 1- Özel sektörde geçen süreler 5434 e göre Kabul edilmez. 5434 e göre en az 2 yıllık sürenin memurluk statüsünde, yani 5434 e tabi olarak geçen sürelerin olması gerekir, 506 ya tabi olarak geçen süreler bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Ayrıca, bahsettiğiniz iki yıllık sürenin yukarıda belirttiğimiz unvan kullanmasıyla ilgili olduğunu anlamaktayız, bu kuralın da emeklilikle bir ilgisinin bulunmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Soru 2-Hizmet süresi olarak son 7 yıldan 3.5 yılı kamuda geçirmeyi sağlayıp bu şekilde emekliliğe başvurumu özel sektörde bir üniversitede çalıştığım dönemde yaparsam yine kamudaki doçent veya prof ile aynı maaşı alır mıyım?

Cevap 2- Hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl kuralı bulunur. Şayet son 7 yılın 1260 ve daha fazla günü 5434 e tabi olursa 5434 kurallarına göre aylık bağlanır, en az 2 yıl makam tazminatlı görevde bulunulduğunda da makam tazminatı ödemesi de yapılır. Emeklilik müracaatında son defa görev yapılan statünün özel sektörde geçmesinin önemi olmaz. Ancak son 7 yıl içerisindeki 1260 gün ve daha fazla sürenin hesabının iyi yapılması gerekir. 1 gün dahi kayma olduğunda işçiler için aylık hesaplama sistemine dahil olunabilir, bu durumda da ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı gibi unsurlar dikkate alınmaz.