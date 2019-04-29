Kamu işçileri aylıklarını ne zaman alır?

Bu yazımızda, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanların aylık ücretlerinin hangi tarihte ödenmesi gerektiği hususunda bilgilendirmede bulunacağız.

Bilindiği üzere, 28/09/1988 tarihli ve 3472 sayılı Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 09/09/1987 tarih ve 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin (sözleşmeli statüdeki personel dahil) aylık veya sözleşme ücretleri, ilki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15'inde ödenir. Aylıklarla birlikte ödenen zam ve tazminatlar, ödenekler, tayın bedeli, yakacak yardımı ile aylıklara ilişkin hükümler dairesinde ödenmesi öngörülen sair hakedişler hakkında da yukarıdaki şekilde işlem yapılır. Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlarda yer alan "aybaşı" ibareleri "ayın 15'i" olarak uygulanır." şeklinde bir düzenlemeye yer verilerek Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylık veya sözleşme ücretlerinin her ayın 15'inde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 3472 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde ise; "Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır. "ifadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen kanun hükümlerinin uygulanması esnasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 28/09/1987 tarihli ve 100 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; ...289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aylıkların peşin ödenmesi prensibinde bir değişiklik yapılmamış, sadece ay kavramı değiştirilmiştir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen personelin aylık ve ücretleri 15 Ekim 1987 tarihinden başlamak üzere her ayın 15'inde ödenecek; bundan böyle, aylık ve ücretlerin ödenmesinde "ay" ibaresi içinde bulunulan ayın 15'inden müteakip ayın 15'inde kadar olan dönemi kapsayacak ve Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylık ve özlük haklarına ilişkin kanunlar ve diğer mevzuatta yer alan "ay başı" ibarelerinden her ayın 15'i anlaşılacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı :

a) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde "kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır" denilmektedir.

Bu nedenle, "aybaşı" ve "ay" kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu alarak her ayın 14'ünde alacaklardır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre istihdam edilen işçilerin aylık ücretlerinin her ayın 15 inde ödenmesi gerekmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN