Cumhurbaşkanı Erdoğan keşke; ziyaret fotoğraflarına önem veren, paylaşan tüm bürokratları görevden alsa!

Yöneticilik makamına atanan bir bürokrat için o makam ateşten gömlek olmalıdır.

Zira, artık ailesine, çocuklarına ayırması gereken zamanı Devlet işlerine ayırması gerekmektedir.

Bu bağlamda; bürokrat, görev yaptığı sürece de, her gün "Ben bu millete nasıl daha iyi hizmet edebilirim" diye düşünmeli ve bunun için çabalıdır.

Ancak uzun bir süredir, yöneticilik makamlarına atanan bir kısım bakan yardımları, genel müdürler, daire başkanları veya il müdürleri sadece kendi PR'larını yapmak için uğraşmaktadır.

Bu uğurda, kurumların resmi internet siteleri, o bürokratların sosyal medya sayfaları, büyük çoğunlukla ziyaret, kabul, ağırlama fotoğraflarına ayrılmaktadır.

Kendi reklamını yapmak dışında bir amacı olmayan bu bürokratları tespit etmek zor değildir. Sadece sosyal medya hesaplarına bakmak yeterlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşke, Devlete çalışmayan, kendi PR'larına çalışan bu bürokratları, bir gecede, topluca görevden alsa... Sonra da bir genelge yayınlayarak bu tür görüntülere bir sınırlama getirse...