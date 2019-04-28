Yıllık izin verilmesinde dinlenme hakkı ayrıntısı
|28 Nisan 2019 10:15
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Bilindiği gibi, 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan; "... Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır." düzenlemesi çerçevesinde yurtdışında kamu kurumları adına eğitimlerini tamamlayanların öğrenim süreleri derece/kademelerinde değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte, 154 Seri Numaralı Devlet Memurları Genel Tebliğinde geçen; "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir." ifadesine göre 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında geçen sürelerin yıllık izne esas hizmet süresi kapsamında sayılmaktadır.
Bu kişilerin göreve başladığı tarihin yılı iznine ilave olarak geçmiş yıllara ait izin hakkı bulunup bulunmadığı ile ilgili Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüşte; yıllık izin hakkının bir anlamda çalışmanın karşılığı olduğu ve 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında lisansüstü eğitim görenlerin öğrenime ara verildiği dönemlerde -DİNLENME HAKKINI- kullandığı da göz önüne alınarak fiilen çalışmadığı yıla ait izin hakkının bulunmadığı ifade edilmiştir.
Yavuz Selim KAPLAN
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