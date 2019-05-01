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Okul sporları kapsamında Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ödenir mi?

Eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları kapsamında görev yapmak üzere Valilik Onayı ile geçici olarak görevlendirilenlerin, bu geçici görevleri süresince ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı.
 01 Mayıs 2019 14:15
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Okul sporları kapsamında Spor İl Müdürlüğünde görevlendirilen öğretmenlere ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinin 1.fıkrasında; "(1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 25. maddesinde ise; "(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır." denilmektedir.

Görüleceği gibi Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararın 16. maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Kararın ders görevinin yapılmış sayıldığı hallerin belirlendiği 16. maddesinin 1. fıkrasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen okul sporları kapsamında görev yapmak üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu sürelere rastlayan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları yönünde bir düzenlemeye yer verilmediğinden, bu konumdaki öğretmenlerin, söz konusu geçici görevleri süresinde fiilen yerine getirmedikleri ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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