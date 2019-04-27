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Destek eğitim odasında ders okutan sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmak üzere görevlendirilen sınıf öğretmenlerinin, ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacaklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görüş yazı yayımladı
 27 Nisan 2019 14:10
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Destek eğitim odasında ders okutan sınıf öğretmenlerinin ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 18. maddesinde; "İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesinin 12. maddesinde; "Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede sınıf öğretmenlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında ders okutmaları, o saatlere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmalarını sağlamakta; dolayısıyla ders görevinin destek eğitim odasında yerine getirilmesi ek ders ücreti ödemeleri bakımından farklı bir uygulama yapılmasını gerektirmemektedir.

Bu itibarla sınıf öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde destek eğitim odasında okuttukları dersler karşılığında %25 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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