Danıştay'dan, oybirliğiyle banka promosyonu kararı
Danıştay, sonradan gelen banka promosyonu ödenmemesi yönündeki işlemi iptal etti
|25 Nisan 2019 00:02
|Yazdır
Kırıkkale'de 2013 yılında yaşanan olayda defterdarlık ile banka arasında promosyon anlaşması imzalanmıştır.
İmza altına alınan banak promosyonu sözleşmesinde, kuruma ilk 2 ay içinde sonradan atanan personele banka promosyonu verileceği belirtilmiştir.
Kuruma 7 ay sonra naklen gelen bir personele bu yüzden banka promosyonu verilmemiştir. Açılan davada önce idare mahkemesi, sonradan gelen promosyon verilmemesi yönündeki işlemi iptal etmiştir. Sonra da Danıştay bu kararı onamıştır.
İŞTE DANIŞTAY KARARI
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mahkeme, 'veri kopyalama' talimatı için Y.D. kararı verdi
19 Nisan 2019 16:34
|Görevden alınan okul müdürü manevi tazminat kazandı
19 Nisan 2019 00:05
|Öğretmene verilen 'Atilla İlhan' cezasına mahkemeden iptal
16 Nisan 2019 17:53
|Doçentlik başvurularında, 'tanınmış ulusal ve uluslararası yayınevi' ibareleri iptal edildi
13 Nisan 2019 14:40
|Danıştay, ÖYP esaslarındaki değişikliği iptal etti
12 Nisan 2019 00:04
|Nöbet tutmayan öğretmene verilen 'özürsüz olarak göreve gelmeme cezası' iptal edildi
11 Nisan 2019 00:05
|Danıştay'dan, öğrenci disiplin yönetmeliğine ilişkin karar
29 Mart 2019 09:47
|Danıştay'dan Maarif Müfettişliği mülakatları için karar
26 Mart 2019 16:16
|Danıştay'dan, vergi inceleme raporuna dair karar
26 Mart 2019 10:31
|BİMER veya CİMER aracılığıyla mahkemeye itiraz dilekçesi göndermek mümkün müdür?
24 Mart 2019 09:56