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Danıştay'dan, oybirliğiyle banka promosyonu kararı

Danıştay, sonradan gelen banka promosyonu ödenmemesi yönündeki işlemi iptal etti
 25 Nisan 2019 00:02
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Danıştay'dan, oybirliğiyle banka promosyonu kararı

Kırıkkale'de 2013 yılında yaşanan olayda defterdarlık ile banka arasında promosyon anlaşması imzalanmıştır.

İmza altına alınan banak promosyonu sözleşmesinde, kuruma ilk 2 ay içinde sonradan atanan personele banka promosyonu verileceği belirtilmiştir.

Kuruma 7 ay sonra naklen gelen bir personele bu yüzden banka promosyonu verilmemiştir. Açılan davada önce idare mahkemesi, sonradan gelen promosyon verilmemesi yönündeki işlemi iptal etmiştir. Sonra da Danıştay bu kararı onamıştır.

İŞTE DANIŞTAY KARARI
Memurlar.Net - Özel

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