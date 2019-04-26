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Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik mühendisliği bölümüyle denk midir?

Yükseköğretim Kurulu, Elektrik Mühendisliği Bölümünün Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüyle eşdeğer olmadığına karar verdi.
 26 Nisan 2019 14:05
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Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik mühendisliği bölümüyle denk midir?

Bildiğiniz gibi, 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca bölümlerin birbirleriyle eşdeğerlik kararları Üniversitelerarası Kurulun görüşü dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmektedir.

Bu doğrultuda, "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümünden mezun olan bir adayın gördüğü öğrenimin "Elektrik Mühendisliği" bölümü ile eşdeğer olup olmadığı yönündeki talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından incelenmiş ve "Elektrik Elektronik Mühendisliği" programında gördüğü dersler, program çıktıları ve kazanılan yetkinlikler açısından eşdeğer olmadığına karar verilmiştir.

Memurlar.Net - Özel

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