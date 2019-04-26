Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik mühendisliği bölümüyle denk midir?
|26 Nisan 2019 14:05
|Yazdır
Bildiğiniz gibi, 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca bölümlerin birbirleriyle eşdeğerlik kararları Üniversitelerarası Kurulun görüşü dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmektedir.
Bu doğrultuda, "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" bölümünden mezun olan bir adayın gördüğü öğrenimin "Elektrik Mühendisliği" bölümü ile eşdeğer olup olmadığı yönündeki talebi Yükseköğretim Kurulu tarafından incelenmiş ve "Elektrik Elektronik Mühendisliği" programında gördüğü dersler, program çıktıları ve kazanılan yetkinlikler açısından eşdeğer olmadığına karar verilmiştir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|FTR ile Fizyoterapi bölümü eşdeğer midir?
13 Nisan 2019 00:15
|Spor Yöneticiliği Bölümü Hakkında Eşdeğerlik Kararı
07 Şubat 2019 00:03
|YÖK'ten moda ve tekstil tasarımı bölümü hakkında eşdeğerlik kararı
02 Şubat 2019 14:11
|İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hakkında Eşdeğerlik Kararı
10 Kasım 2018 10:04
|YÖK'ten nüfus ve vatandaşlık mezunlarına meslek elemanı kararı
03 Kasım 2018 10:17
|YÖK'ten İletişim bölümlerinin denkliğine dair görüş yazısı
23 Eylül 2018 10:05
|Finans Matematiği mezunları İİBF mezunlarının başvurabildiği kadrolara başvurabilir mi?
01 Eylül 2018 15:16
|YÖK'ten, Aktüerya bölümlerinin eşdeğerliğine dair kapsamlı karar
26 Ağustos 2018 00:09
|YÖK'ten Klinik Psikoloji mezunlarının diploma denkliğine dair görüş
18 Ağustos 2018 18:15
|YÖK'ten Türkoloji programı için eşdeğerlik kararı
28 Temmuz 2018 00:07