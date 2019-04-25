Fen Edebiyat mezunları diplomalarına Kimyager unvanının yazılmasını istedi. İşte YÖK'ün kararı
|25 Nisan 2019 11:04
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Bildiğiniz üzere, 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan; "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükümlerine göre unvanlar hakkında eşdeğerlik kararları ve unvanların kullanımı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Bu çerçevede, Kimyagerler Derneği tarafından Kimya Lisans programı mezunlarının 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun çerçevesinde hak kazandıkları "Kimyager" unvanının diplomalarında yeniden yer alması talebi Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından incelenmiş olup, yapılan değerlendirme sonrasında Fen ya da Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Lisans programından mezun olanların diplomalarında ayrıca "Kimyager" unvanı yazılmasının uygun olmadığına karar verilmiştir.
İŞTE YÖK YAZISI
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