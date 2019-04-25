Polis ve eşleri, mazeret tayinlerin açıklanmasını bekliyor
|25 Nisan 2019 10:05
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Emniyet Genel Müdürlüğünde, Mayıs-Haziran aylarında açıklanan Genel atama dönemi dışında, yer değiştirme yönetmeliğine göre her sene Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarının ilk dönem sonuçlarının bir kısmı henüz açıklanmadı.
Polis memurları; kendisi veya eş ve çocuklarının sağlık durumları, eş durumu, çocukların öğrenim durumu, boşanma sebebiyle tayin isteme gibi mazeretlerle yaklaşık 5-6 ay önce dilekçe ve raporlarını, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmuştu.
Ancak, Şubat ayı geçmiş olmasına rağmen hiçbir açıklama yapılmamıştır.
Teşkilat mensupları yaşadıkları belirsizlik ve mağduriyet sebebiyle, Emniyet
Genel Müdürlüğünden açıklama yapılmasını talep ediyor.
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