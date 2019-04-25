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Şartları taşıyan aday yoksa, İHL ve meslek lisesine, nasıl müdür görevlendirmesi yapılır?

Okul müdürlerinin yeniden görevlendirme (atama) kapsamında; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam hatip liseleri müdürlüklerine şartları taşıyan aday bulunmazsa Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrası işletilerek atama (görevlendirme) yapılır mı?
 25 Nisan 2019 12:34
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Şartları taşıyan aday yoksa, İHL ve meslek lisesine, nasıl müdür görevlendirmesi yapılır?

Sitemize iletilen bilgilere göre "2019 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi" kapsamında Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 3.fıkrasında yer alan; "(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir." hükümleri işletilerek bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdürlerin, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam hatip liselerine farklı alanlarda olmasına rağmen müdür olarak atanacakları (görevlendirilecekleri) konusunda bilgiler gelmektedir.

Yönetmeliğin "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar" başlıklı 5. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde; "Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak." hükmüne,

Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasında; "(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak şartları aranır." hükmüne yer verilmiştir.

Bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdürlerin yeniden görevlendirmeleri de (atamaları da) bu hükümler esas alınarak yapılacağından, başvurular da buna göre yapılacaktır.

4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdürlerin "2019 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi" kapsamında görevlendirmelerinde (atanmalarında) Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasındaki şartları taşıyan adaylar bulunmazsa bu okullara görevlendirme (atama) yapılmaz ve bu kadrolar boş bırakılarak ilk defa görevlendirme (atama) kapsamında ilana çıkılır.

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına, yeniden görevlendirme (atama) kapsamında başvuran aynı veya farklı eğitim kurumlarında 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdürlerden;

- Atölye ve laboratuvar öğretmenleri olanların müdür olarak görevlendirilmesi (ataması) yapılır. Atölye ve laboratuvar öğretmeni olmayanların müdür olarak görevlendirilmesi (ataması) yapılmaz.

- Atölye ve laboratuvar öğretmenleri yoksa bu okullara ilk defa görevlendirme (atama) kapsamında başvuralar alınarak yöneticilik şartlarını taşıyan atölye ve laboratuvar öğretmenleri arasından görevlendirmeler (atamalar) yapılır.

- Şartları taşıyan aday bulunmazsa bu defa Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrası işletilerek atama (görevlendirme) yapılır.

İMAM HATİP LİSELERİNE YENİDEN YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME NASIL YAPILIR?

İmam hatip liselerine, yeniden görevlendirme (atama) kapsamında başvuran, aynı veya farklı eğitim kurumlarında 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan müdürlerden;

- İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olanların müdür olarak görevlendirilmesi (ataması) yapılır. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmayanların müdür olarak görevlendirilmesi (ataması) yapılmaz.

- İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni yoksa bu okullara ilk defa görevlendirme (atama) kapsamında başvuralar alınarak yöneticilik şartlarını taşıyan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından görevlendirmeler (atamalar) yapılır.

- Şartları taşıyan aday bulunmazsa bu defa Yönetmeliğin "Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar" başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrası işletilerek atama (görevlendirme) yapılır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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