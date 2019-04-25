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Uzunkaya: Gözü dönmüş tanımı, yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı ile ilgili bir gazete haberinde yer verilen 'gözü dönmüş' tanımlaması hakkında şu ifadeleri kullandı;
 25 Nisan 2019 01:24
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Uzunkaya: Gözü dönmüş tanımı, yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı ile ilgili bir gazete haberinde yer verilen 'gözü dönmüş' tanımlaması hakkında şu ifadeleri kullandı;

"(Son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan) ifadesindeki 'gözü dönmüş' tanımı, sözün gelişi olarak söylenen ve yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim olup, tamamen olay esnasında evin etrafında toplanan ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve attıran insanların mevcudiyetine vurgu yapma amacına matuftu ve kastedilen de açıkça buydu"

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, sosyal medya hesabından, bir gazete haberinde 'Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı' başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, "Cenaze töreninin yapıldığı yerin jandarma bölgesi olduğu, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve sadece emniyetin tedbir aldığı, jandarmanın hiçbir gayretinin ve tedbirinin bulunmadığı, şahsımın orada görevli olmadığı halde özellikle çıkan hadiselere tek başına müdahale ettiği anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır. Uzunkaya açıklamasının devamında, yayımlanan haberin aksine jandarmanın ve polisin cenaze öncesi ve sonrasında görevlerinin başında olduğunu vurgulayarak, "Kaldı ki, günlerdir televizyon ekranlarında yayınlanan görüntülerden de anlaşılacağı üzere cenaze töreni öncesi, esnası ve sonrasında jandarma ve polis birlikleri kalabalığın içinde ve önünde görev yapmakta, benim megafonla yaptığım konuşma esnasında da gerek İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ve gerekse İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı yanımda bulunmaktaydı. Bilahare Şehidimizin defin işleminden sonra Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlarımız ile Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Vali Vekili de malum yere intikal etmişlerdir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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